MODENA In coma etilico a 17 anni: gli "amici" si scambiano il video in chat

In coma etilico a 17 anni, gli amici lo filmano e si scambiano il video sulle chat Whatsapp. È quanto è accaduto la notte della Vigilia di Natale nel modenese. A quanto pare un ragazzo maggiorenne ha organizzato una festa in villa, ha fatto pagare 10 euro d'ingresso agli invitati che poi potevano bere tutto quello che volevano.

Il 17enne, a causa dei troppi bicchieri, è finito a terra, in coma. I presenti lo hanno filmato e hanno iniziato a diffondere il video. Quando qualcuno ha iniziato a preoccuparsi per le sue condizioni è stato trasportato in ospedale dove i sanitari hanno riscontrato il coma etilico.

Sul fatto sono in corso accertamenti dei Carabinieri, che hanno già recuperato alcuni dei video in questione.



