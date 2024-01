In coma etilico alla guida di un veicolo: 77enne fermato dalla Polizia Locale a Rimini È stato necessario l'intervento dell'ambulanza

In coma etilico alla guida di un veicolo: 77enne fermato dalla Polizia Locale a Rimini.

Fermato un conducente sorpreso in coma etilico alla guida di un veicolo in centro a Rimini. L'uomo stava procedendo a zig zag sulla carreggiata prima dell'intervento della Polizia. Alla guida un 77enne in evidente stato d’ebbrezza, quasi da non reggersi in piedi, una volta uscito dall'auto.

L'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e per questo si è visto notificare il ritiro immediato della patente di guida, la denuncia penale e il sequestro del veicolo in quanto risultava di sua proprietà. Al termine dell'accertamento è stato necessario l'intervento dell'ambulanza in quanto l'uomo non era in condizioni di reggersi in piedi e aveva necessità di immediate cure mediche.

