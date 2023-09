GIRO DI VITE In Consiglio dei Ministri il decreto legge contro la criminalità minorile

In Consiglio dei Ministri il decreto legge contro la criminalità minorile.

Arriva oggi in Consiglio dei Ministri il decreto legge contro la criminalità minorile, dopo i fatti di Caivano e Palermo. Tra le misure l'avviso orale del questore anche per i minori, la possibilità di stop all'utilizzo del cellulare e il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. Sul tavolo anche la stretta all'accesso a siti web pornografici.

