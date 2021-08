"IL CORAGGIO DI DIRE IO" In corso i preparativi in vista del Meeting di Rimini

Dopo l'edizione in digitale del 2020, il Meeting torna in presenza, con grandi eventi e personaggi di fama internazionale. Tema di quest'anno: "Il coraggio di dire io", una frase del filosofo danese Søren Kierkegaard a significare che, come spiega il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, "bisogna essere sempre fedeli al proprio ideale di bene nonostante le difficoltà, come la pandemia". E in vista dell'avvio sabato 20 agosto, sono tanti i volontari che si sono radunati in Fiera per allestire gli spazi di quello che vuole essere un luogo dove si possa costruire pace, convivenza ed amicizia fra i popoli.

Nel video l'intervista a Emanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting

