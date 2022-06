In E-R 21 Comuni al voto. Urne aperte domenica 12 per il rinnovo di sindaci e consigli

Sono ventuno i Comuni dell'Emilia-Romagna che domenica prossima, 12 giugno, andranno alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Il focus principale è sulle due città capoluogo di provincia, ovvero Parma e Piacenza. Fra i Comuni superiori a 15mila abitanti, ovvero quelli che nel caso nessuno dei candidati sindaco raggiunga il 50% più uno dei voti si ricorrerà al ballottaggio domenica 26 giugno, si vota anche a Riccione e Budrio. Gli altri 17 Comuni hanno invece meno di 15mila abitanti e le elezioni, come prevede la legge, si svolgeranno in un turno unico, indipendentemente dal risultato. Votano più o meno 360mila elettori, divisi in 466 sezioni elettorali. Si vota in un unica giornata, dalle 7 alle 23, ma nello stesso giorno i seggi saranno aperti anche in tutti gli altri Comuni per i referendum sulla giustizia.