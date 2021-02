EMERGENZA SANITARIA In Emilia Romagna al via vaccinazione a domicilio per gli over 80 assistiti dall'Asl Saranno usati dosi Pfizer e Moderna. Arrivano dati promettenti anche sul vaccino russo Sputnik: "Efficace al 91,6%"

Il nuovo piano vaccinale sarà discusso domani tra governo e regioni. Alla luce dei tagli annunciati dalle case farmaceutiche e del via libera ad AstraZeneca, si dovrà rivedere il piano dei vaccini tra governo e regioni. L'Agenzia italiana del farmaco precisa che la fascia preferenziale per l'uso di AstraZeneca è quella dai 18 ai 55 anni senza patologie gravi, per la quale sono disponibili dati più solidi, mentre per gli altri sarebbero meglio Pfizer e Moderna.

Proprio quelli che saranno utilizzati in Emilia Romagna, che inizia la vaccinazione a domicilio degli over 80 assistiti nella propria abitazione, dunque i più a rischio: sono oltre 62mila anziani e i loro coniugi, che saranno contattati dalle Asl per fissare l'appuntamento. E a chi non è ospite di residenza per anziani o assistiti a domicilio, il presidente Bonaccini invierà una lettera per spiegare le ragioni della vaccinazione e fornire tutte le indicazioni per la prenotazione. In Lombardia è Guido Bertolaso il nuovo consulente per la campagna vaccinale: “Il traguardo di vaccinare tutta la Regione prima di giugno – ha annunciato – è assolutamente possibile”.

E a proposito di vaccini, sono uscite pubblicazioni promettenti anche sul vaccino russo Sputnik, secondo la rivista The Lancet offre un'efficacia del 91,6%. Resta sotto i diecimila (9.660) l'incremento dei casi totali, su 244mila tamponi (244.429); le terapie intensive calano (2.214, -38), i ricoveri ordinari sono 57 in più (20.317). Nuovo aumento dei decessi, quasi 500 (499, 89.344), che portano il totale quasi a 90mila. In Emilia-Romagna su oltre 28mila tamponi (28.432), sono meno di 900 (879) i nuovi positivi, per una incidenza del 3,1%. Scendono sotto quota 200 le terapie intensive (198, -9), calano di poco anche i ricoverati per Covid (2.176, -5), ma tornano a salire i decessi, 72, 5 a Rimini (due donne di 85 e 93 anni, e tre uomini di 74, 77 e 89 anni) dove i casi in più sono 84 (39 sintomatici).

