In Emilia Romagna entro un mese atteso oltre un milione di dosi di vaccino

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Il commissario per l'emergenza, generale Figliuolo, cambia ancora su AstraZeneca: si valuta di estenderlo anche a chi ha meno di 60 anni. Non c'è pace per il vaccino AstraZeneca e soprattutto non c'è classe d'età certa: prima sotto ai 60 anni, poi consigliato agli over 60, ora il commissario Figliuolo valuta di estenderlo nuovamente anche a chi ha meno di 60 anni. “I vaccini vanno impiegati tutti – dichiara il generale – AstraZeneca è consigliabile a determinate classi, ma l'Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali – aggiunge – ma sono infinitesimali”. Intanto l'Ema valuta l'uso di Pfizer-BioNTech per la fascia d'età 12-15 anni.







E mentre ci si preoccupa dei festeggiamenti interisti per lo scudetto, con assembramenti fino a dopo il coprifuoco, e le inevitabili polemiche politiche, l'incremento sui casi totali è di meno di 6.000 (5.948), a fronte di un numero di tamponi ancor più esiguo di ieri (121.829). Scendono sotto 2500 le terapie intensive (2.490, -34), salgono di 50 i ricoveri ordinari (18.395), ma risalgono anche le vittime, 256 (121.433). L'Emilia Romagna annuncia l'arrivo, in un mese, di oltre un milione di dosi di vaccino. Per l'assessore alla Salute Donini “da qui a fine maggio, se le consegne saranno rispettate, saliremo ad oltre 2 milioni e mezzo di somministrazioni”. In Regione sono 641 i nuovi positivi (11.062 tamponi), con gli indicatori ospedalieri in lieve aumento (219 terapie intensive, +2 rispetto a ieri; 1.687 reparti Covid, +17). 10 i decessi, nessuno a Piacenza e a Rimini, dove sono 70 i casi in più (32 sintomatici). E mentre la Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson&Johnson dal suo programma di vaccinazione, il Regno Unito supera il traguardo delle 50 milioni di dosi somministrate, inclusi oltre 15 milioni di richiami. Il governo conferma l'obiettivo di garantire la copertura di tutti gli adulti con più di 18 anni entro il 31 luglio. A causa della pandemia invece la Germania annuncia che salterà anche quest'anno l'Oktoberfest di Monaco di Baviera.