L'EMERGENZA NELLE REGIONI In Emilia-Romagna il numero dei guariti supera per la prima volta quello degli infetti Timidi segnali positivi anche dalle Marche

5 persone morte per Covid a Rimini, che portano il totale a 150. I nuovi casi positivi, però, continuano a diminuire: ieri erano 13, oggi 9. In tutta l'Emilia Romagna 277. Ed è proprio sul trend positivo in generale che, dopo le condoglianze ai familiari delle 83 persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna che ha insistito il commissario per l'emergenza Sergio Venturi. Tanto per cominciare per la prima volta in Regione il numero dei guariti ha superato quello degli infetti: 395 395 le guarigioni, complessivo 4.664, 2.464 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Tre persone in meno ricoverate in terapia intensiva: in tutta la Regione sono 325 i pazienti. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 85). Timidi segnali positivi arrivano dalle Marche: 77 le persone risultate positive al coronavirus a seguito di 662 tamponi eseguiti nelle ultime 24ore. Per il quarto giorno consecutivo, sia pure con un numero sensibilmente diverso di test effettuati, il numero de contagi si mantiene sotto 100. Ora il numero di persone contagiate dal Covid-19 nelle Marche supera i 5.500. Restano gli ospedali pesaresi quelli più colpiti. La provincia di Pesaro e Urbino conta rispetto a ieri 35 casi in più

I più letti della settimana: