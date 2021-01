In Emilia Romagna migliorano i dati sul contagio: dal 18 al 24 gennaio -2%

La polemica per i ritardi nella consegna dei vaccini arriva in Europa. Bruxelles attacca AstraZeneca per aver ridotto l'approvvigionamento, e chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza, per poter pubblicare il contratto. Intanto però anche a Madrid sospendono le vaccinazioni perché stanno per finire le scorte. 15.204 l'incremento odierno, in aumento, mentre calano terapie intensive (2.352, -20), ricoverati (21.161, -194) e, lievemente, anche le vittime (467, 86.889 totali).





In Emilia Romagna migliorano i dati, dal 18 al 24 gennaio le positività sono scese di altri 2 punti percentuali: Rimini, pur mantenendo l'incidenza più alta, scende di ben 5,5 punti percentuali. Ancora meno di 1000 i nuovi positivi in tutta la Regione (923, 23.751 tamponi), e ancora cali di terapie intensive (210, -10) e ricoverati Covid (2.281, -12). Scendono anche i decessi, 38, 2 uomini a Rimini, che ha 93 casi in più (40 sintomatici).

Il governo di Parigi sta pensando ad un terzo lockdown molto rigido, perché il coprifuoco alle 18 non frena abbastanza la diffusione del contagio; il premier britannico Johnson annuncia il bando dei viaggi fra Regno Unito e 22 Paesi di Sudamerica, Africa e Portogallo per evitare l'arrivo delle varianti brasiliana e sudafricana.