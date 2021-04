COVID-19 In Emilia Romagna nessuna vittima a Rimini, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena In Regione da lunedì prenotano il vaccino i 65-69enni. Il ministro del Turismo Garavaglia: "Spiagge mai chiuse, operatori attivino impianti"

Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza il green pass sarà uno strumento importante per tornare a spostarsi in sicurezza: ne ha parlato al G7, anche se il Garante per la protezione dei dati individua alcune criticità, e proprio mentre arrivava il nuovo parere dell'Ema su AstraZeneca: la raccomandazione è continuare a somministrare la seconda dose tra le 4 e le 12 settimane dopo la prima. Il rapporto rischi-benefici, continua l'Agenzia euopea, resta positivo per gli adulti in tutte le fasce d'età, coi benefici che aumentano con l'aumentare dell'età e dei tassi di infezione. Da lunedì solo la Sardegna sarà rossa, resta arancione la Puglia, insieme a Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta, gialle tutte le altre.

[Banner_Google_ADS]



E' di oltre 14mila l'incremento sui casi totali (14.761, su 315.700 tamponi); scendono sotto quota tremila le terapie intensive (2.979, -42), 654 in meno i ricoveri ordinari (21.440). Resta alto il numero di vittime, 342 (118.699). Il ministro del Turismo Garavaglia ribadisce che non esistono limitazioni per l'accesso alla spiaggia, nessuna legge le ha chiuse, dunque gli operatori possono attivare gli impianti. Tante le novità in Emilia Romagna: grazie ad un accordo coi Carabinieri, gli ultra 70enni con poca dimestichezza con il computer potranno recarsi nella più vicina caserma per essere assistiti e prenotare telematicamente la vaccinazione anti-Covid. Da lunedì 26 aprile si parte con le prenotazioni per 65-69enni, nati dal 1952 al '56. Inoltre anche i non residenti potranno vaccinarsi in Regione, collegandosi al link https://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione e proporre la propria candidatura. Sarà poi l'Azienda sanitaria a comunicare l'appuntamento.

Sono 1.104 i nuovi positivi in Regione (28.254 tamponi, incidenza al 3,5%), scendono sotto quota 2000 i ricoverati ordinari (1948, -81), sei in meno anche le terapie intensive (276). 13 le vittime, nessuna a Rimini (+52 casi, 37 sintomatici), Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. A tre mesi dalle Olimpiadi, il Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza. E' il terzo dall'inizio della pandemia. Non va meglio in India, dove continua l'emergenza ossigeno negli ospedali e a New Delhi sei strutture hanno finito le scorte da ieri sera. Record mondiale di nuovi casi, oltre 330mila, e di morti, 2.263, in 24 ore. Negli Stati Uniti i morti per Covid finora sono stati più di 570mila, somministrate già 218 milioni di dosi di vaccini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: