In Emilia Romagna quasi 3 milioni hanno ricevuto la prima dose; meno di 100 i nuovi positivi

Mentre la Slovacchia ha avviato l'immunizzazione col vaccino russo Sputnik senza aspettare l'ok dall'agenzia europea del farmaco, Ema, quest'ultima ha iniziato a valutare la domanda per estendere l'uso del vaccino Moderna ai giovani tra i 12 e i 17 anni, che finora potevano essere vaccinati solo con Pfizer. In Italia sono Campania, Friuli e Umbria le regioni che hanno somministrato il maggior numero di dosi ai giovani tra i 20 e i 29 anni, che stanno rispondendo in massa agli open day organizzati dalle varie regioni. Ad oggi sono quasi 39 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre è totalmente immunizzato il 24,43% della popolazione. E' di 1.896 l'incremento sui casi totali (220.917 tamponi); scendono sotto 700 le terapie intensive (688, -71); calano di altri 225 i ricoverati negli altri reparti (4.685); le vittime risalgono però a 102 (126.690).

Arrivano a quasi 3 milioni gli emiliano romagnoli che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: 1 milione 070mila le persone che hanno completato il ciclo. Meno di 100 nuovi positivi in Regione (99), per una incidenza dello 0,5% sui tamponi eseguiti (20.285). 70 i pazienti in terapia intensiva (-2), calano di 18 gli altri reparti Covid (386). 7 i decessi, 1 anche a Rimini (un uomo di 72 anni), dove i casi in più sono appena 8 (6 sintomatici). In Inghilterra c'è la variante Delta, ex indiana, a creare una certa allerta soprattutto nell'area di Manchester. Altri 6.000 i casi, però su un milione di tamponi, e l'effetto dei vaccini, ormai a quasi 70 milioni di dosi, frena il numero di morti giornalieri, 13 nelle ultime 24 ore. Il Brasile nelle ultime 24 ore ha registrato altri 1.010 decessi e oltre 37mila nuovi casi di Covid-19, anche se secondo il presidente Bolsonaro esisterebbero indizi su una segnalazione eccessiva di morti da Covid-19; un modo, sostiene, per i governatori di ottenere più risorse federali.