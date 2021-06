In Emilia Romagna restano sotto quota 100 i contagi da coronavirus: 11 a Rimini

In Emilia Romagna restano sotto quota 100 i nuovi contagi da coronavirus: 73 da ieri, 11 a Rimini. 3 i decessi, tra cui un 32enne a Bologna con grave patologia cronica. In Regione grazie ad un accordo coi sindacati, anche i pediatri vaccineranno ragazzi e ragazze dai 12 anni compiuti, negli hub o nei propri ambulatori. In tutta Italia sono 1.400 i positivi da ieri, 52 le vittime, in calo. 471 i pazienti in terapia intensiva, solo 9 gli ingressi giornalieri, un dato che non si registrava da ottobre.