In Emilia-Romagna scuole primarie aperte in anticipo per 8 mila bambini

Prende il via oggi in Emilia-Romagna 'Settembre insieme', il progetto sperimentale della Regione che prevede l'apertura anticipata e volontaria delle scuole primarie nelle due settimane che precedono l'inizio dell'anno scolastico, fissato per il 15 settembre. Sono circa 8mila le bambine e i bambini - di cui circa 1.700 a Bologna - coinvolti in circa 150 plessi di 42 Comuni, con attività extrascolastiche gratuite, finanziate con tre milioni di fondi regionali.

A dare il benvenuto ai bambini alla scuola Scadellara a Bologna sono stati il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Michele de Pascale, insieme all'assessora regionale alla Scuola Isabella Conti e all'assessore comunale Daniele Ara. "Oggi è una giornata molto importante per l'Emilia-Romagna - hanno sottolineato De Pascale e Conti - Attraverso una misura unica in Italia diamo una risposta concreta alle esigenze di famiglie e genitori, trasformando il tempo prima dell'inizio dell'anno scolastico in un'opportunità di crescita e socialità".

"Per noi è una sperimentazione molto positiva, perché si va incontro alle esigenze delle famiglie e noi crediamo che questo sia possibile in Emilia-Romagna più che in altre regioni grazie ai tanti investimenti che sono partiti 60 anni fa". "Dal prossimo anno - hanno annunciato de Pascale e Conti - la misura diventerà strutturale ed estesa a tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna". A fine settembre la Regione presenterà i dati aggiornati sulla partecipazione e sull'andamento della sperimentazione.

Alla primaria Scandellara sono una cinquantina i bambini iscritti al programma e vengono accolti dalle 8. Partecipano fino alle 13 ad attività educative, sportive e ricreative interamente finanziate dalla Regione. Ad apprezzare l'iniziativa sono soprattutto le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e quelle che non possono contare sull'aiuto dei nonni. "Il periodo delle vacanze scolastiche dura tre mesi e mezzo e noi lavoriamo entrambi - racconta una mamma all'Ansa - A settembre si riparte e, anche se i bambini escono all'una e quindi non è un orario full time, è già un grandissimo aiuto". Un'esigenza condivisa da un'altra madre, che ha potuto iscrivere al progetto soltanto la figlia maggiore, mentre la più piccola, che inizierà la prima elementare, non può ancora partecipare. "Penso sia proprio un sostegno che serve a tutti, soprattutto per conciliare il lavoro e i bambini. Per chi vive lontano dai nonni ed è solo, con mamma e papà che lavorano, è difficile. Per questo è molto importante", spiega. "È una comodità non da poco perché ci permette di tornare in ufficio - sottolinea un papà - Per chi non ha il supporto dei nonni o di altre persone è un enorme sollievo".

A Rimini sono per 305 le bambine e i bambini che usufruiranno del nuovo servizio regionale Scuola in anticipo. Il Comune ha parlato di "una partecipazione ampia e trasversale, segno di un bisogno reale sul territorio e di un servizio che intercetta una domanda finora priva di risposte strutturate". "Una opportunità in più per 260 famiglie – ricorda la vicesindaca Chiara Bellini - che prima non c’era. È il segno tangibile di una Amministrazione comunale che investe sui nuovi bisogni delle famiglie, sostenendo concretamente il difficile rapporto tra tempi di vita e tempi di lavoro". Il Comune ha quindi ringraziato la Regione "per l’opportunità e agli istituti scolastici che hanno creduto nella sperimentazione."

Protagonista del rientro a scuola è il grande caldo. In Italia l'Unione Sindacale di Base chiede ai dirigenti di valutare la sicurezza delle aule e segnalare le scuole che riaprono senza le adeguate misure per fronteggiare le temperature elevate. A San Marino il tema è al centro di una raccolta firme per chiedere l’installazione di condizionatori nelle scuole. L’iniziativa parte da un gruppo di genitori sammarinesi, preoccupati per le temperature sempre più elevate registrate all’interno dei plessi scolastici durante i mesi estivi. Le famiglie sottolineano inoltre come, per far fronte alle temperature elevate durante i centri estivi, vengano talvolta organizzati giochi d’acqua o utilizzate piccole piscine, iniziative che però si svolgono in maniera sporadica e che ogni anno - scrivono - sono interrotte a causa dell’emergenza idrica.







