In Emilia-Romagna sempre gratis il tampone rapido in farmacia per uscire da isolamento e quarantena.

Una circolare, a firma della direzione generale dell’assessorato alle Politiche per la salute, specifica che il tampone di chiusura della quarantena e dell’isolamento può essere eseguito in farmacia a carico del Servizio sanitario regionale, quindi gratuitamente, a prescindere dall’età, purché il cittadino abbia assistenza sanitaria in Emilia-Romagna.

Un chiarimento, indicato nel documento della Regione, riguarda l’autosorveglianza degli alunni asintomatici, prevista sempre dal decreto fino a 4 casi di positività nelle scuole primarie e fino a casi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori). In queste circostanze fino al 28 febbraio è possibile eseguire gratuitamente con costo a carico della Struttura commissariale per l’emergenza pandemica un test antigenico rapido nasale presso le farmacie convenzionate della regione. È però necessaria la prescrizione elettronica dematerializzata di tipo farmaceutico che viene rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

Da lunedi prossimo la Sicilia passa dall'arancione al giallo. Il Molise, invece, da zona bianca diventa gialla. Sono queste le nuove fasce di colore che, con l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza, saranno in vigore da lunedì prossimo.



