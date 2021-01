COVID-19 In Emilia-Romagna si registrano altri 69 decessi ma calano i ricoveri. Focolaio in ospedale a Urbino, chiusi due reparti

Sono 1.790 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 15.467 tamponi eseguiti. Circa la metà dei nuovi positivi, 871, sono asintomatici individuati con screening e contact tracing. 200 i guariti. Si contano purtroppo altri 69 morti, quasi tutti over 70, di cui 4 in Provincia di Rimini, mentre calano i ricoveri. Quelli in terapia intensiva sono 240 (5 in meno rispetto a ieri), 2.679 invece negli altri reparti Covid (-12). I casi attivi, cioè i malati effettivi, ad oggi sono 58.368, il 95% dei quali in isolamento domiciliare, visto che non richiedono particolari cure. Somministrati quasi 5000 vaccini (dato aggiornato alle 15 di oggi pomeriggio), per un totale di oltre 57mila.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Un focolaio di Covid-19 si è intanto sviluppato tra medici e infermieri all'Ospedale di Urbino. Chiusi due reparti, Cardiologia e Rianimazione: nel primo sono risultati positivi 13 sanitari, nel secondo 8. I pazienti ricoverati sono, per fortuna, tutti negativi e già trasferiti in altri ospedali.

Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, il Governo italiano adesso sta pensando di introdurre un'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. Già convocato per lunedì mattina un vertice Governo-Regioni con all'ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. All'incontro parteciperà in video conferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che intanto chiede di “tenere alta l'attenzione" e ribadisce che "le misure restrittive sono l'arma centrale ancora qualche mese".

La corsa dell'epidemia non dà infatti segni di arresto: l'ultimo bollettino parla di 19.978 casi accertati e 483 persone decedute. Stabili le terapie intensive.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: