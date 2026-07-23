In escandescenze al Pronto Soccorso di Rimini, aggredisce sanitari e poliziotti: arrestata una donna

Una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Rimini con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandescenze al Pronto Soccorso dell'"Infermi" e aver aggredito personale sanitario e agenti intervenuti.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22, quando una volante è stata inviata in ospedale dopo la segnalazione di una persona in forte stato di agitazione. Secondo quanto riferito dalla Polizia, la donna, già presa in carico dal reparto di Psichiatria e trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, avrebbe ostacolato le cure fino a colpire con un pugno al seno un'operatrice socio-sanitaria.

Nonostante il tentativo di riportarla alla calma, la donna avrebbe mantenuto un comportamento aggressivo anche negli uffici della Questura, rifiutandosi di sottoporsi al fotosegnalamento e colpendo con diversi pugni un poliziotto, provocandogli graffi a un braccio.

Al termine degli accertamenti è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuta nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo.







