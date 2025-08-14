TV LIVE ·
In ferie, triplica chi si disconnette davvero. Manager italiani più attenti al work-life balance

Lo rivela un’indagine su mille dirigenti, realizzata da AstraRicerche e pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore

14 ago 2025
Disconettersi durante le ferie estive: un trend triplicato tra i manager rispeto a dieci anni fa, segno della maggiore attenzione agli equilibri tra privato e lavoro. Lo rivela un’indagine su mille dirigenti, realizzata da AstraRicerche e pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore. 

Lo studio, ha confrontato i dati emersi quest’anno con quelli della stessa indagine condotta nel 2019, rilevando in maniera netta un diverso approccio, più attento al benessere personale. Cambiano anche le abitudini e le mete: tre su quattro restano in Italia, preferendo il bel paese a isole greche o luoghi esotici. Al secondo posto come destinazioni c’è l’Europa.

Il 12,7% dei manager intervistati dichiara che sarà completamente disconnesso durante le ferie, in netto aumento rispetto rispetto al 7,9% del 2019 e quasi il triplo del 4,9% del 2014. Un segnale di un lento ma significativo cambiamento culturale. Va però detto che il 73,7% dichiara che resterà sempre raggiungibile dai collaboratori, e il 69,5% continuerà a leggere le mail di lavoro. Pur essendoci una forte cultura della reperibilità, anche in questo caso le quote sono in calo rispetto al passato: nel 2019 erano rispettivamente l’82% e il 74,5%. 

Il diritto alla disconnessione è diventato sempre più rilevante a seguito del Covid e del conseguente sviluppo dello smart working. In Ue risulta in qualche modo normato – nel senso che esiste una legislazione pertinente – in 13 Stati membri. Ci sono però variazioni in termini di ambito, definizione, attuazione e applicazione. Francia, Spagna, Belgio sono stati i primi Paesi con una legislazione nazionale sul diritto alla disconnessione.  






Riproduzione riservata ©

