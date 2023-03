In fiamme il Kalamaro Fritto di Riccione, locale inagibile [fotogallery]

A fuoco, nel tardo pomeriggio di venerdì, il ristorante Kalamaro Fritto di via Parini, sul porto canale di Riccione. Proprio nel giorno della riapertura al pubblico, dalla cucina sono divampate le fiamme intorno alle 18, probabilmente a causa del malfunzionamento di una friggitrice. E in una manciata di secondi il fuoco di propagato devastando i locali del ristorante e danneggiando anche il tetto. Tanto da obbligare i Vigili del fuoco, accorsi sul posto con tre mezzi e 12 unità, a dichiarare inagibile la struttura. Sul posto anche i carabinieri di Riccione e la polizia locale per sbarrare la strada ad auto e pedoni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sconsolato il gestore che al Resto del Carlino ha dichiarato: “I danni sono ingenti, il fumo ha rovinato tutto”. E ancora: “Avevamo riaperto dopo quattro giorni in cui avevamo fatto manutenzione; ora serviranno almeno 20 giorni per ripristinare il tutto”.