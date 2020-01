In fiamme un appartamento, in 4 si rifugiano sul balcone

Incendio in abitazione, durante la tarda serata di venerdì, a Borghetto di Monte San Vito, in provincia di Ancona. Le fiamme hanno interessato il piano terra e il primo piano: quattro residenti si sono rifugiati su un balcone e sono sono stati evacuati con l'autoscala dai Vigili del Fuoco, che poi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati dall'incendio, poi dichiarati inagibili. Intervenuta anche un'ambulanza per soccorrere un familiare che ha cercato di arrampicarsi sul terrazzo, cadendo e fratturandosi alcune costole. Durante l'intervento dei pompieri, durato tre ore, è stata necessario chiudere la strada. Non risultano intossicati nonostante il denso fumo sprigionatosi.