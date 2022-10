SQUADRA MOBILE FORLÌ In giro su auto rubata: inseguiti e denunciati due minorenni

In giro su auto rubata: inseguiti e denunciati due minorenni.

Giravano in città a bordo di un’auto rubata il giorno prima ad una donna di 70 anni che aveva parcheggiato l’auto sotto casa. Si tratta di due giovani minorenni, quattordici anni appena compiuti uno, e l’altro poco più grande, che sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto ha inizio il primo pomeriggio di sabato scorso quanto i poliziotti della Squadra Mobile, hanno intercettato nella zona del Foro Boario, l’auto rubata il giorno precedente con alla guida un ragazzo, troppo giovane per avere già la patente, mentre sul lato passeggero vi era un altro minorenne.

Per paura di pericolose manovre, gli agenti hanno atteso il momento opportuno per bloccare l’auto e gli occupanti. Mentre erano fermi ad un distributore per fare rifornimento. I due, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga, senza riuscirci. Nel frattempo è giunto un terzo minorenne, anch’egli quattordicenne. Anche lui, il giorno precedente, a bordo del veicolo rubato.

I minorenni, noti per atti vandalici a danno di parchi cittadini, sono stati portati in Questura e sono riaffidati ai genitori: per loro una denuncia alla Procura della Repubblica per i Minorenni per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: