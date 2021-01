In Gran Bretagna iniziate le somministrazioni del vaccino Oxford/AstraZeneca

Oggi tutta Italia in zona arancione, per un solo giorno, poi tornerà rossa il 5 e 6 gennaio. Dal 7 in poi, non c'è ancora certezza, in giornata previsto un altro vertice di governo per decidere le nuove restrizioni da adottare. L'ultimo Dpcm scade il 15 gennaio, intanto il ministro della Salute Speranza potrebbe varare un'ordinanza-ponte fino a quella data, e non esclude che il prossimo fine settimana tutta Italia potrebbe tornare zona rossa. Confermata la ripresa delle scuole elementari e medie il 7 gennaio, mentre per le superiori si attendono i dati del monitoraggio. La Gran Bretagna inizia a somministrare le prime dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca, mentre la Germania va verso la proroga del lockdown fino al 31 gennaio.