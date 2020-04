In Italia 176mila violazioni da inizio emergenza

Dall'11 marzo al 4 aprile, le forze di polizia, nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle norme restrittive per il superamento dell'emergenza Coronavirus, hanno controllato 4.859.687 persone e 2.127.419 esercizi e attività commerciali. I dati sono stati forniti dal Viminale.

Complessivamente le contestazioni alle persone per violazioni ai divieti anti-contagio sono state 176.767, delle quali 115.738 denunce per violazioni dell'articolo 650 del codice penale e 61.029 per violazioni amministrative, dopo l'entrata in vigore il 26 marzo scorso del decreto legge, che ha modificato la disciplina delle sanzioni. Ieri le forze di polizia hanno controllato 229.104 persone e 87.364 esercizi commerciali e attività.