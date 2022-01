COVID-19 In Italia attesa per il Dpcm con l'elenco delle attività che richiederanno Green Pass rafforzato Esclusi solo supermercati e negozi di ottica. Il sottosegretario Sileri: "Si sta toccando il picco, le misure potranno essere riviste"

In Italia attesa per il Dpcm con l'elenco delle attività che richiederanno Green Pass rafforzato.

Il governo italiano mette a punto il Dpcm con la lista delle attività ed esercizi cui sarà possibile accedere senza green pass, tutto parte dal primo febbraio. Nella riunione tecnica di ieri si sarebbe convenuto su una lista non troppo lunga, per chi non ha il certificato verde da vaccinazione le uniche attività accessibili sarebbero alimentari e sanitari, ma anche negozi di ottica o per l'acquisto di pellet e legna per riscaldamento. Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai.

Per il sottosegretario alla Salute Sileri la variante Omicron corre, ma fra i vaccinati si sta dimostrando meno grave, verosimilmente si è toccato il picco aggiunge, e a breve si assisterà ad una decrescita dei casi, che consentirà di rivedere le misure. Intanto negli ultimi sette giorni c'è stata una media giornaliera di 74mila prime somministrazioni e 524mila booster, per il generale Figliuolo l'Italia è terza nell'Unione Europea per vaccinazioni.

Anche il governo francese è ottimista sul calo della pandemia: “La circolazione tende a rallentare” dice il portavoce Attal, e anche a New York i casi sono in calo, gli esperti vedono il picco più vicino. La media settimanale di contagi è scesa dai 40mila al giorno, nella sola città di New York, a 28mila, coi ricoveri stabili.

