In Italia aumentano le bandiere blu: 17 nuovi ingressi, migliora il sud

Nel video le interviste a Claudio Mazza, presidente Fondazione Fee Italia (Foundation for Enviromental Education), e a Daniela Santanché, ministra del Turismo

Consegnate le Bandiere Blu 2023, 17 i nuovi ingressi, in Regione entra Gatteo Mare ma esce Cattolica. Aumentano le bandiere blu in Italia, 458 spiagge in totale, l'11% di quelle premiate a livello mondiale. Dopo tre anni di Covid la premiazione torna in presenza, anche se si apre con una brutta notizia, il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, a Roma proprio per partecipare alla cerimonia, ha accusato un malore ed è morto. L'Emilia Romagna conferma i suoi 9 riconoscimenti, entra Gatteo Mare ma esce Cattolica. Confermate le altre, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Riccione e Misano Adriatico. 18 le bandiere blu assegnate alle Marche: tra le nuove entrate Porto San Giorgio.

Nel video le interviste a Claudio Mazza, presidente Fondazione Fee Italia (Foundation for Enviromental Education), e a Daniela Santanché, ministra del Turismo