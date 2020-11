In Italia calano le terapie intensive per la prima volta nella seconda ondata

Aggiornamenti Covid dall'Italia

Il governo incassa il voto quasi unanime di Camera e Senato allo scostamento di bilancio, centrodestra compreso che ha votato sì, 522 i voti a favore e nessun contrario a Montecitorio, 278 a Palazzo Madama con 4 astenuti e altrettanto contrari, è anche al lavoro sul prossimo Dpcm con le misure anti-Covid per Natale e Capodanno. Si ipotizzano controlli per chi rientra dall'estero, spostamenti limitati in tutta Italia e regole per evitare assembramenti durante lo shopping. Sulla contestata stagione sciistica si attendono anche indicazioni dall'Unione Europea, la Germania preme per un accordo, ma secondo Berlino non dovrebbe partire, almeno fino al 10 gennaio. E a proposito di Berlino, la cancelliera Merkel ha parlato di vaccini, “può darsi arrivino prima di Natale – ha detto – e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario”. Il vaccino “rappresenta la luce alla fine del tunnel”, ha aggiunto, anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati, e molti dovranno ancora tenere duro senza.



Oggi calano le terapie intensive, ed è la prima volta in questa seconda ondata, di due unità, e i ricoverati con sintomi, di ben 275. Il trend dei casi totali è sostanzialmente stabile, 29.003 l'incremento, su quasi 233mila tamponi. Sempre altissimo però il numero delle vittime, 822, cento più di ieri. Anche l'Emilia Romagna rispecchia i dati nazionali, 2.157 i nuovi positivi, in netto calo i casi attivi (-1.052), e forte incremento dei guariti (+3.154), e anche i ricoveri nei reparti Covid calano di 84 unità. Ma i morti aumentano, 55 in Regione, ben 14 anche a Rimini, 4 uomini e 10 donne, di età compresa tra i 54 e i 100 anni. 174 i casi in più nella provincia (106 con sintomi), 102 in più a Pesaro Urbino.