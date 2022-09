ELEZIONI2022 In Italia centrodestra nettamente favorito, su Giorgia Meloni spuntano anche i murales Alla stampa estera si presenta il virologo Crisanti, candidato Pd: "Gli italiani all'estero non hanno gli stessi diritti di chi rimane"

Gli ultimi sondaggi confermano il centrodestra nettamente avanti rispetto al centrosinistra, con Fratelli d'Italia primo partito. Ma a proposito di Giorgia Meloni, c'è chi, qui tra i vicoli del centro di Roma, la dipinge in modo decisamente particolare. Vestita da strega, che porge all'Italia-Biancaneve, non visibile in volto ma dalle braccia scure, e che nasconde sotto l'abito una serie di politici-nani, la classica mela. Ecco come Harry Greb dipinge Giorgia Meloni in un murales che ha chiamato “Seduzione: istigazione alla colpa”.

Eppure, come detto, gli ultimi sondaggi danno il centrodestra in netto vantaggio. In rimonta il M5S, con Giuseppe Conte che oggi si è presentato al mercato dei libri usati sul Lungotevere di Roma, per parlare del caro scuola con famiglie e ragazzi. Tra i candidati all'estero per il Partito Democratico, il virologo professor Crisanti, che alla stampa estera spiega come la sua passione politica nasca da lontano, quando si iscrisse alla Fgc di Berlinguer. “Gli italiani all'estero – ha detto – non hanno gli stessi diritti di chi resta in Italia”.

Nel video l'intervista a Maurizio Lupi - Noi Moderati, e l'intervento alla stampa estera del professor Andrea Crisanti, virologo e candidato collegio estero Partito Democratico

