In Italia è il giorno della seconda prova scritta per 562mila maturandi.

Al via oggi la seconda prova scritta per i maturandi italiani.

Studenti al lavoro su un brano di Platone, per la prova di Greco, al Liceo classico; Matematica (due problemi e 8 quesiti, con una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni) per il Liceo scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo;

Gli esami coinvolgono 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi.



A San Marino invece si sono già conclusi gli scritti. Soddisfatto per la preparazione degli studenti il preside della Scuola Secondaria Superiore Giacomo Esposito: "A livello organizzativo è andato tutto perfettamente - afferma - siamo ottimisti nel concludere entro breve i colloqui che si terranno la prossima settimana".

