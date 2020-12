DECRETO-LEGGE In Italia già approvate le nuove disposizioni sugli spostamenti nel periodo natalizio Ieri sera l'ok dal Consiglio dei ministri: ora si attende il nuovo Dpcm con ulteriori misure

In Italia nuove regole per gli spostamenti nel periodo di Natale. Già approvato un decreto-legge, ora si attende il nuovo Dpcm, che sarà presumibilmente illustrato in serata dal presidente del Consiglio. Approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri il decreto-legge che dispone le limitazioni agli spostamenti nel periodo natalizio. In particolare, dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 non ci si potrà muovere tra Regioni, anche se di colore giallo, se non per i motivi ormai noti di necessità e urgenza; nei giorni di festa vera e propria, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021 saranno poi vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi.

Sarà comunque sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 21 dicembre al 6 gennaio inoltre, sarà vietato anche spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione diversa dalla propria, e il 25 e 26 dicembre e 1° gennaio il divieto varrà anche se le seconde case si trovano in un Comune diverso dal proprio. Scade oggi l'ultimo Dpcm, in queste ore sta circolando la bozza del nuovo, attualmente al vaglio delle Regioni, che sarà in vigore da domani e fino al 15 gennaio, e che conterrà tutta una serie di nuove disposizioni su aperture e chiusure di negozi, bar e ristoranti, ma anche coprifuoco e scuola.



