EMERGENZA SANITARIA In Italia i guariti da Covid-19 hanno superato il milione Giornata di nuovo nera per le vittime: 887, mentre continuano a diminuire i ricoverati

Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio, ma il presidente Conte starebbe valutando una deroga, per consentire gli spostamenti tra Comuni. Lo ha confermato anche il ministro degli Esteri Di Maio, che tra l'altro ha annunciato che si farà vaccinare pubblicamente: “Che ci sia una regola – ha detto – per cui in una grande città come Roma ci si può spostare e tra piccoli Comuni no, è un po' assurdo”. Papa Francesco ha invece annunciato che anticiperà la messa di Natale a San Pietro alle 19.30, invece che alle 21.30 come al solito.

Nel giorno in cui i guariti da Covid-19, in Italia, superano il milione (1.027.994), è di 16.999 l'incremento sui casi totali. Tornano a impennarsi però le vittime, 887 in un giorno (62.626), mentre calano i ricoveri in terapia intensiva (-29, 3.291 totali) e quelli negli altri reparti Covid (-565, 29.088 totali). In Emilia Romagna su oltre 17.500 tamponi effettuati sono 1.453 i nuovi positivi, con la percentuale che scende all'8,2%. 724 gli asintomatici. Scendono, di poche unità, i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid, ma risalgono le vittime, 72, di cui 8 nel riminese, dove si registrano anche 182 nuovi positivi, tra questi anche un residente a San Marino. Nelle Marche 147 i casi in più a Pesaro Urbino. E mentre ad oltre 150mila cittadini russi è stato somministrato il vaccino sperimentale Sputnik, negli Usa sono più di 3.000 i morti di Covid in 24 ore, ed oltre 220mila le nuove infezioni. Anche gli spostamenti di milioni di americani per il Thanksgiving può aver influito. Paese più colpito al mondo in termini assoluti, gli Usa finora contano oltre 15 milioni di contagi e 289mila decessi. Anche la Svezia ha le terapie intensive in tilt a Stoccolma: occupato il 99% dei letti.

