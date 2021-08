In Italia il numero di decessi è il più alto da giugno. La Sicilia torna in zona gialla

Sono 4257 i nuovi contagiati da Covid in Italia, su un totale di 109.803 tamponi effettuati. In aumento anche i ricoveri ordinari e le terapie intensive, che salgono a 548, aumentando di 23 unità. 53 le persone decedute, il valore più alto da metà giugno. In Emilia Romagna si registrano 546 nuove positività, con 12.167 tamponi. 66 contagiati si trovano nella provincia di Rimini, dove si registra un decesso e 5 ricoveri in terapia intensiva. Intanto in Italia tornano le zone gialle. La Sicilia è la prima regione a colorarsi nuovamente, dopo l'impennata dei contagi e l'aumento delle ospedalizzazioni nell'ultima settimana. Sull'isola torna quindi obbligatorio l'uso della mascherina anche negli spazi aperti, così come il limite massimo di quattro persone a tavolo nei ristoranti. A rischio anche la Calabria e la Sardegna, dove sia incidenza sulla popolazione che ospedalizzazioni sono prossime alla zona critica. Intanto il direttore dell'Oms Hans Kluge ha lanciato l'allarme per un rallentamento del ritmo delle somministrazioni. Nelle ultime sei settimane - ha sottolineato - le vaccinazioni sono diminuite del 14%, e ha poi esortato gli stati a condividere le dosi disponibili, mettendo da parte le questioni geopolitiche.