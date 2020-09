CORONAVIRUS In Italia incremento dei contagi sotto le mille unità, ma aumentano terapie intensive e ricoverati con sintomi Via alla formazione per il responsabile Covid nelle scuole: corsi gratuiti fino al 15 dicembre

Istituto superiore di sanità e ministero dell'Istruzione iniziano la formazione per il responsabile Covid nelle scuole. Due i corsi, a distanza e organizzati su piattaforma Eduiss in grado di ospitare fino a 70mila corsisti tra insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 e focolai negli istituti scolastici. I due corsi, gratuiti, saranno disponibili fino al 15 dicembre.

Su oltre 81mila tamponi l'aumento dei contagi è sotto le mille unità (978), purtroppo aumentano le terapie intensive, che tornano sopra le 100, e i ricoverati con sintomi che crescono di 92. 8 i morti, nessuno in Emilia Romagna, dove su 10.700 tamponi i nuovi positivi sono 99, 45 asintomatici. 4 a Rimini, 2 con sintomi. 16 i casi in più nelle Marche, 5 a Pesaro Urbino.

In Africa i contagi di coronavirus ammontano a 1 milione e 200mila, e i morti sono quasi 30mila. L'epicentro del contagio è il Sudafrica, con 627mila casi ed oltre 14mila morti, ma anche Egitto e Marocco segnalano un alto numero di contagi e decessi. Sul fronte degli spostamenti ci sono nuove restrizioni per chi vuole viaggiare in Grecia: stop ai voli dalla Turchia e dalla Catalogna, da Albania e Macedonia del Nord, mentre viaggiatori provenienti da una serie di Paesi, tra cui Belgio, Bulgaria, Malta, Romania, Svezia e Spagna saranno ammessi in Grecia solo esibendo i risultati di un test negativo al coronavirus. Anche la Cina applicherà uno stretto controllo sui voli passeggeri internazionali da Paesi ad alto rischio.



