In Italia indice di trasmissibilità Rt in calo a 0,85: lieve miglioramento per le terapie intensive

Le terapie intensive sono ancora sopra la soglia critica, ma per la prima settimana mostrano segnali di una lieve diminuzione. Anche l'indice di trasmissibilità del contagio, Rt, è ancora in calo a 0,85, mentre sette giorni fa era a 0,92. I dati del monitoraggio settimanale verranno illustrati nel pomeriggio, mentre sono al vaglio della cabina di regia, presieduta da Mario Draghi che subito dopo terrà una conferenza stampa. A quanto pare la Campania dovrebbe passare in zona arancione, mentre in quella rossa rimarrebbero Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.









Si riparla anche di scuola, a maggio con le Regioni che dovrebbero tornare in zona gialla le superiori rientrerebbero in presenza al 100%. Secondo il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sarebbe meglio non fissare date certe per le riaperture, ma in via sperimentale si potrebbero anticipare alcune attività all'aperto.

In Germania preoccupa la terza ondata della pandemia, la cancelliera Merkel parla di situazione molto seria, e che non si possono lasciare da soli medici e assistenti sanitari, “da soli non possono vincere questa battaglia”. In Messico invece i decessi per Covid superano i 210mila, terzo posto al mondo per numero di morti dopo Stati Uniti e Brasile, ma primo in rapporto alla popolazione.