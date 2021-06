CORONAVIRUS In Italia indice Rt a 0,68: tutte le Regioni classificate a rischio basso In Emilia Romagna superato il milione di cittadini totalmente immunizzati: da lunedì si prenotano gli under40, dai 12 anni in su

In Italia l'indice di contagiosità Rt scende a 0,68: tutte le Regioni sono classificate a rischio basso. In attesa dei dati ufficiali del consueto monitoraggio settimanale, la bozza offre dati rassicuranti, l'indice nazionale Rt è sceso a 0,68 da 0,72 della scorsa settimana. Nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, e tutte le Regioni sono classificate a rischio basso. Anzi, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il Molise è la prima zona verde italiana in Unione Europea.

Governo e Regioni starebbero raggiungendo un accordo circa i commensali al ristorante, sì alle tavolate all'aperto, limite di 6 per i tavoli al chiuso. In Emilia-Romagna gli open day vaccinali che si terranno questo fine settimana hanno visto il tutto esaurito delle dosi disponibili, tanto che ne sono state previste delle altre. Da oggi via libera alle prenotazioni dei 40-49enni che non si erano già registrati sul sito della Regione: per loro attivi i consueti canali di prenotazione, dal Fascicolo sanitario elettronico ai Cup, e alle Farmacie. Da lunedì potranno prenotarsi gli under40, dai 12 anni in su, la prima a partire sarà la fascia 12-19 anni. Entro il 18 giugno avranno una data tutti i 12-39enni, promette l'assessorato alla Salute. Un milione gli emiliano-romagnoli già totalmente immunizzati.

