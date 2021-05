EMERGENZA SANITARIA In Italia nessuna Regione conta più di mille contagi Il generale Figliuolo "bacchetta" i presidenti di Regione: "Continuate a vaccinare over 60 e fragili, o non ne usciamo"

In Italia nessuna Regione conta più di mille contagi. Risalgono però le vittime. Intervenendo al ventennale della Coldiretti il ministro della Salute Speranza ha fatto riferimento alle ultime misure decise dal governo, sempre improntate alla prudenza. Il generale Figliuolo, dopo aver dato la possibilità alle Regioni di aprire alle categorie come gli over 40, ricorda che bisogna continuare a vaccinare gli over 60 e i fragili: “E' facile farsi prendere dalla propaganda – dice ai presidenti di Regione – ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% di possibilità di finire in ospedale, o peggio in terapia intensiva o morire, non ne usciamo”.

Incremento odierno contenuto (4.452), rispetto ai tamponi (262.864); tutti in deciso calo gli indicatori ospedalieri, scendono sotto 12mila (11.539, -485) i reparti Covid (1.689 terapie intensive, -65), l'unico dato davvero negativo è l'aumento delle vittime, tornate a 201. In Emilia Romagna incidenza assai bassa, dell'1,3%, dei nuovi positivi (331) sui tamponi effettuati (24.655). Scendono a 149 le terapie intensive (-7); poco più di mille negli altri reparti (1003, -59). 10 i decessi, nessuno a Piacenza, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e a Rimini, dove i casi in più sono 31.

Nel video l'intervento del ministro della Salute Roberto Speranza

