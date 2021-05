EMERGENZA SANITARIA In Italia nessuna Regione in zona rossa da lunedì 10 maggio Per il professor Rezza l'epidemia da Covid-19, col tempo, potrebbe diventare endemica

Nessuna Regione sarà rossa in Italia da lunedì, le uniche a rimanere in arancione sono Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Gialle tutte le altre. L'indice di contagiosità Rt risale a 0,89 ma, secondo il professor Brusaferro, finché resta sotto 1 non c'è da allarmarsi. Mentre l'età media dei casi scende a 41 anni, e si segnalano aumenti tra i più giovani, tra 0 e 9 anni, secondo il professor Rezza l'epidemia da Covid-19 potrebbe, col tempo, diventare endemica. La cabina di regia invoca comportamenti ancora prudenti per mantenere il miglioramento del quadro epidemiologico, soprattutto a maggio e giugno, spiegano, quando la campagna vaccinale avrà una grande accelerazione.

Intanto il ministro della Salute Speranza, in videoconferenza con gli omologhi del G7 ha parlato degli spostamenti: “Possiamo lavorare insieme – ha detto – per superare la quarantena per i viaggi tra i nostri Paesi, mantenendo la misura del tampone prima della partenza e all'arrivo”. E' di 10.554 l'incremento sui casi totali (328.612 tamponi); ancora in calo gli indicatori ospedalieri (2.253 terapie intensive, -55; 16.331 reparti Covid, -536); 207 i decessi da ieri (122.470). In Emilia Romagna somministrate oltre 1 milione 855mila dosi; 629mila hanno completato il ciclo; resta bassa, al 2,9%, l'incidenza dei nuovi positivi, 871, sui tamponi eseguiti (29.543); scendono sotto quota 200 le terapie intensive (195, -9), in calo anche i ricoveri ordinari (1.416, -50). 16 le vittime, una a Rimini (una donna di 91 anni), dove i casi in più sono 49 (25 sintomatici).

Nel video gli interventi di Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di Sanità, e di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute

