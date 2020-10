In Italia nuovo record di tamponi, ma i ricoverati sono quasi 16mila, e altri 1.600 in terapia intensiva

Nell'ultima informativa in Parlamento, il presidente Conte parla del numero dei nuovi positivi definendolo preoccupante, e che il tracciamento risulta complesso, con conseguente pressione severa sul servizio sanitario. Per agire, ha continuato, ci siamo basati sugli studi del Comitato tecnico scientifico. Anche l'Alto Adige, dapprima riottoso, si è infine persuaso a chiudere a sua volta bar, gelaterie e pasticcerie, con ristoranti e negozi che si fermeranno dalle 18.





La Puglia vuole sospendere l'attività scolastica in presenza, ma la ministra Azzolina contesta al presidente Emiliano che si tratta di 417 studenti su 562mila. E mentre continuano le proteste per le chiusure, è entrato in vigore il decreto Ristori: in arrivo contributi a fondo perduto per quasi 2 miliardi e mezzo di euro destinati a una platea di 466mila imprese di 53 categorie. 26.831 l'incremento dei casi totali, quando si taglia il traguardo dei 200mila tamponi effettuati (201.452); 22.734 i nuovi positivi (+1.367), 217 i morti nelle ultime 24 ore, in lieve aumento da ieri. 115 i ricoverati in più in terapia intensiva, 1.651 totali, sfiorano i 16mila i ricoverati con sintomi (15.964), 983 più di ieri. In Emilia Romagna, su quasi 22mila tamponi, sono 1.545 i nuovi positivi (+333 rispetto a ieri), con 741 asintomatici. 8 i decessi, nessuno a Rimini dove i casi sono 108 in più, 58 con sintomi.

Nel video l'intervento alla Camera dei Deputati di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio