In Italia oltre 217mila docenti senza neanche una dose di vaccino

Sono oltre 217mila i docenti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, il 14,87%. Le nuove regole, da settembre, li obbligano all'uso del Green Pass, pena la sospensione dello stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata. Monta la polemica sulla possibilità di sanzionare i presidi per omesso controllo sulle misure di restrizione anti-Covid nelle scuole. L'associazione presidi chiede un'assunzione adeguata di personale, e ritiene “inaccettabile che sui colleghi incombano molti più oneri che sugli altri dirigenti dello Stato, a fronte di una retribuzione nettamente inferiore”.









Superate intanto le 71 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna, 34 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo. Quasi un milione anche gli under 19 vaccinati, nella fascia 16-19 anni uno su due ha fatto la prima dose. E' di 6.902 l'incremento odierno, 11 in più le terapie intensive, 84 i ricoveri, 22 i decessi. In Emilia-Romagna sono 685 i nuovi positivi, con una percentuale di positività del 2,1%. Stabili le terapie intensive, 17 in più i ricoveri. Due i decessi, entrambi a Rimini, che è la seconda provincia più colpita dai contagi dopo Bologna, 112 più di ieri (68 sintomatici).

E mentre preoccupa la media di 100mila contagi al giorno negli Stati Uniti, per la prima volta da febbraio, coi ricoveri che a loro volta aumentano di oltre il 40% rispetto alla scorsa settimana, momenti di tensione si registrano a Parigi, dove si protesta contro il Green Pass: manifestanti lanciano lattine contro i gendarmi. La levata di scudi contro la certificazione in Francia è iniziata nelle principali città del Paese da nord a sud. Anche la polizia thailandese ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro centinaia di manifestanti a Bangkok, in protesta contro il governo per come sta gestendo la pandemia. Chiedono anche un cambio di rotta nella campagna di vaccinazione con la somministrazione di Pfizer e Moderna, invece del Sinovac cinese.