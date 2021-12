COVID-19 In Italia quasi 127mila contagi: cinque Regioni sopra quota diecimila In Emilia Romagna raddoppiano in un giorno, oltre settemila, e quasi mille nel riminese

Il 2021 chiude proprio col botto: 126.888 l'incremento di contagi, sulla cifra sempre imponente di tamponi (1.150.352), che porta all'11% l'incidenza. Sono cinque le Regioni che superano i diecimila, prima fra tutte la Lombardia, quasi a 40mila casi in più. Tanti anche i decessi, 156, crescono di 41 le terapie intensive e di 288 i reparti ordinari. Papa Francesco ha deciso di non visitare domani pomeriggio il presepe in piazza San Pietro, proprio per evitare assembramenti.

Quasi raddoppiati in un giorno, dunque, i casi di contagio in Emilia-Romagna, 7.088 su quasi 58mila tamponi (incidenza al 12,2%). Bassa l'età media dei nuovi positivi, 36 anni e mezzo. Aumentano di 8 le terapie intensive e di 29 negli altri reparti, soprattutto si registrano 20 decessi: tre anche a Rimini, tra cui un uomo di 56 anni (e una donna di 86 e un uomo di 80 anni). Nell'intera provincia sono 904 i casi in più (592 sintomatici). Anche nelle Marche nell'ultima settimana c'è stato un aumento di contagi del 23,4%, con l'incidenza per 100mila abitanti ormai a 464.

E mentre in Austria si discute su un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la dose booster, in Israele si registrano quasi 4mila casi in 24 ore, il numero più alto degli ultimi 3 mesi. Stabile invece il dato sui malati. Nel Paese registrato anche un caso di “flurona”: un'infezione contemporanea di influenza e Covid. Si tratta di una partoriente che non era vaccinata contro nessuno dei due virus. E visto il record di contagi anche in Regno Unito, oltre 180mila, Eurotunnel ha annunciato lo stop al transito per i britannici che volessero raggiungere la Francia.

