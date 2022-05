COVID-19 In Italia salgono le reinfezioni ma si riducono nuovi contagi e ospedalizzazioni

In Italia salgono le reinfezioni ma si riducono nuovi contagi e ospedalizzazioni.

Nell'ultima settimana quasi 440mila i casi di reinfezione da Covid in Italia, pari al 5,8%, in aumento di circa un punto percentuale rispetto ai sette giorni precedenti. E' quanto emerge dal report esteso dell'Istituto superiore di sanità. Di contro calano i nuovi contagi e le ospedalizzazioni, stabili invece i ricoveri in terapia intensiva; in leggero rialzo purtroppo i decessi.

Sul fronte vaccini, l'Emilia-Romagna dispone ancora di una scorta di un milione e mezzo di dosi, ma 133mila di queste scadranno tra giugno e agosto. Di qui l'appello dell'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini su come impiegarle. "Queste scorte - spiega sulle pagine di Repubblica - dovranno essere collocate in qualche modo nella migliore condizione prima che scadano. Siano impegnate nelle regioni che hanno numeri inferiori o in Paesi in cui la vaccinazione non è al livello dell'Italia". In regione, nonostante i buoni numeri complessivi sulla campagna vaccinale, con le quarte dosi "non si stanno vaccinando in tantissimi". In vista dell'autunno "ci attendiamo la fornitura, immagino da settembre-ottobre, dei nuovi sieri", aggiunge Donini, “specifici contro le varianti”.

Restando in tema vaccini, negli Stati Uniti rimanere senza per l'autunno e l'inverno porterebbe ad un balzo di casi fino a 100 milioni di contagi – riportano fonti della Casa Bianca, lanciando l'allarme sulla mancanza di fondi nella lotta al Covid. In Corea del Nord si contano nel frattempo altri 174mila contagi e 21 decessi per coronavirus. Mentre la Cina ha rinunciato a ospitare nel 2023 la Coppa d'Asia di calcio, a causa del perdurare della pandemia.

