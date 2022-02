In Italia scatta l'obbligo di green pass rafforzato sul posto di lavoro per gli over 50

Da oggi gli over 50 sono obbligati ad avere il green pass rafforzato per lavorare, sia che si tratti di lavoratori del settore pubblico, sia di quello privato, dipendenti o autonomi. Per chi provasse a entrare in uffici, negozi o qualsiasi altra sede di lavoro, senza certificazione verde, scatterà la sospensione dall’incarico e dallo stipendio.

La durata del green pass rafforzato è illimitata per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino oppure per chi è guarito dal Covid e ha avuto due dosi. L’obbligo del super green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50, al momento, è in vigore fino al 15 giugno 2022 e riguarda l’intero ciclo di immunizzazione.