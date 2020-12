In Italia scatta lo stop agli spostamenti fuori Regione: lockdown dal 24

Nel video la dichiarazione del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, proprio sulla mutazione del virus

Preoccupa la variante inglese del virus Sars-CoV-2, a quanto pare assai più contagiosa dell'originale. L'Italia blocca i voli dal Regno Unito, all'ospedale Spallanzani è stata avviata la procedura per isolare la sequenza del virus, già battezzato “Covid-bis”. Una coppia però è già in Italia: la donna è in isolamento col compagno nella loro abitazione nella zona di Roma, sta bene ed è asintomatica come l'uomo, rientrato giorni fa dal Regno Unito, ma nel suo caso non è ancora stata conclamata la variante britannica.





A quanto pare l'efficacia del vaccino non avrà problemi per questa nuova mutazione del virus. A tal proposito, è atteso per oggi l'ok a quello di Pfizer-Biontech, per iniziare la somministrazione dal 27 dicembre. Da oggi poi stop agli spostamenti al di fuori della propria Regione, mentre il lockdown nazionale scatta dal 24.

