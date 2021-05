EMERGENZA SANITARIA In Italia si accelera per un'estate Covid-free: isole minori subito immunizzate L'Unione Europea discute la proposta americana di rimozione della protezione dei brevetti sui vaccini

E' atteso per la fine della prossima settimana il primo monitoraggio dell'Istituto di Sanità dopo le riaperture del 26 aprile: in base ai dati, si prenderanno nuove decisioni, su coprifuoco e altro, mentre il governo sta accelerando sui vaccini, affinché l'Italia possa avere un'estate tranquilla dal punto di vista dei contagi. Si studiano il pass verde per i viaggi, anche per i turisti al di fuori dell'Unione Europea, e si immunizzano le isole minori: domani Capraia ed Eolie. Una dose di richiamo del vaccino Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti brasiliana e sudafricana.

E a proposito di vaccini, mentre in Emilia-Romagna il presidente Bonaccini ipotizza che entro fine estate saranno vaccinati tutti coloro che si vogliono vaccinare, l'Europa è pronta a discutere, e se ne parlerà al vertice informale dei leader nel fine settimana, la proposta americana di rimozione delle protezioni dei brevetti di vaccini anti-Covid, annunciata dal presidente Biden. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, sostiene che la campagna vaccinale europea è un successo, con 200 milioni di dosi distribuite, e col vertice di Roma del 21 maggio inizierà il “Rinascimento della Salute”.

