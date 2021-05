EMERGENZA SANITARIA In Italia si pensa a come riaprire le discoteche: tampone, da ripetere 5 giorni dopo, o green pass Evento-test a Milano a fine maggio. Nel Lazio per i maturandi si pensa ad un Open Day per vaccinarli

Per la prima volta da ottobre le vittime da Covid-19 scendono sotto cento, e i contagi sono 5.700: ora sono un po' quasi tutte le forze politiche a premere affinché il coprifuoco delle 22 venga posticipato alle 23 o alla mezzanotte. Dalla cabina di regia si attende comunque un allentamento delle misure restrittive, anche perché le vaccinazioni proseguono spedite, nel Lazio l'Open Day del fine settimana, con AstraZeneca per gli over 40, è stato un successo, 56.600 le somministrazioni effettuate in un giorno, 2 milioni 600mila in totale, ed ora si vuole organizzare un Open Day per i maturandi.

Si pensa anche a come poter riaprire le discoteche, a Milano a fine maggio l'ipotesi è organizzare un evento-test in un noto locale, dove per entrare servirà un tampone o il green pass di avvenuta vaccinazione o comprovata guarigione. Il tampone sarebbe ripetuto 5 giorni dopo per monitorare le eventuali conseguenze. E mentre i casi nel mondo superano quota 163 milioni e i decessi 3 milioni 379mila, l'Austria dice addio alla didattica a distanza: da oggi tutti gli alunni, anche quelli delle superiori, tornano a scuola in presenza. La frequentazione però prevede l'obbligo di tampone non più vecchio di 48 ore, che in Austria alle elementari e alle medie vengono effettuati già da molte settimane direttamente in aula.

