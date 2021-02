EMERGENZA SANITARIA In Italia somministrati già oltre 3 milioni di vaccini Un milione e 300mila le persone che hanno ricevuto il richiamo. L'ex presidente delle Marche Ceriscioli ricoverato per Covid-19, gli auguri del consiglio regionale

Sono già oltre 3 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, con quasi 1 milione 300mila persone che hanno ricevuto anche il richiamo. Al momento sono solo tre i vaccini distribuiti in Italia: Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Ieri sera riunione in remoto con le Regioni per il ministro Speranza e la neo ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, che hanno condiviso la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni e comunità scientifica per arrivare a decisioni efficaci e ad un forte coordinamento del Comitato tecnico scientifico col governo e le Regioni.

Secondo dati Oms il numero dei casi di contagio è diminuito per la quinta settimana consecutiva: i casi settimanali sono passati da oltre 5 milioni nel periodo 4-10 gennaio a 2 milioni e mezzo dall'8 al 14 febbraio. Il bilancio dei morti a livello globale ha superato quota 2 milioni e 400 mila. Nelle Marche, in apertura di Consiglio regionale il presidente dell'assemblea Latini ha voluto porgere gli auguri di pronta guarigione all'ex presidente della Regione Luca Ceriscioli, ricoverato per Covid-19 al San Salvatore di Pesaro: le sue condizioni sono comunque buone e non ha problemi respiratori.



