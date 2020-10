In Italia superati i 10.000 casi giornalieri, 544 in Emilia Romagna

Raggiunta quota 10.010 nuovi casi giornalieri in Italia, circa 1.200 in più rispetto ieri nonostante siano diminuiti i tamponi refertati, nelle ultime 24 ore sono stati 150.377. I dimessi e guariti sono +1.908 e gli attualmente positivi +8.046.

Sono 52 le nuove persone ricoverate in terapia intensiva per un totale di 638 mentre i ricoveri nei reparti ordinari raggiungono quota 6.178. Altri 55 decessi, in calo rispetto agli 83 di ieri. Superate le 100.000 persone in isolamento domiciliare.

In Emilia Romagna 544 i nuovi positivi, di cui 252 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Le persone guarite salgono a 27.155 (+31), 169 quelle già in isolamento al momento del tampone. Un morto, si tratta di una donna di 95 anni in provincia di Piacenza.



Sono 12 i nuovi ricoveri in terapia intensiva che porta il totale della regione a 61. I nuovi casi in provincia di Rimini sono 56 i nuovi contagi, di cui 25 asintomatici.