RIMINI In mare a febbraio: tuffo di gruppo per alcuni studenti francesi

Voglia d'estate per un gruppo di studenti di Grenoble, specializzati nello studio del legno, a Rimini per un soggiorno di cinque giorni. I ragazzi, che hanno tra i 16 e i 18 anni, hanno pensato di fare un tuffo in mare date le belle giornate di sole.

