In mare si torna a morire: barcone di migranti si ribalta a Lampedusa

Il turismo fa litigare da giorni maggioranza e opposizione, perfino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ritiene che si faccia speculazione politica, “pur di attaccare il governo danneggiano l'immagine e gli interessi dell'Italia. Lo fa certa opposizione – dice – compresa la Schlein, che diffonde notizie false. Chi ama la propria nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica”. Replica il Partito Democratico. “Non vorremmo disturbare la festa di Fratelli d'Italia – ironizza Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, riferendosi alle celebrazioni per i 1024 giorni del governo Meloni – ma mentre a Palazzo Chigi si fanno i trenini, nei primi 6 mesi di quest'anno sono state autorizzate dall'Inps circa 314 milioni di ore di cassa integrazione”.

Intanto si torna a morire in mare, un barcone carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Almeno 20 i morti, tra cui un bambino, con operazioni di soccorso molto complesse. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, da inizio anno al 9 agosto almeno 370 persone sono morte e 300 risultano disperse sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.063, di cui 12.170 uomini, 1.295 donne, 453 minori. Fa notare al governo Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra: “Continuate pure a criminalizzare le Ong, che salvano gli esseri umani, e continuate pure a proteggere e a foraggiare i trafficanti libici. Continuate a pavoneggiarvi di statistiche fasulle sull'aver impedito sbarchi di migranti: anche i morti di oggi al largo di Lampedusa sono sulla vostra coscienza”.

L'Unione degli Universitari (Udu) infine, ritiene che il caro affitti per chi studia sia fuori controllo. “Nel 2025 – scrive, citando il rapporto immobiliare.it insights – a fronte di una domanda stabile, i prezzi delle camere singole sono aumentati di 152 euro al mese, frutto di mera speculazione resa possibile dall'assenza di politiche abitative. Studiare sta diventando un lusso – conclude – e il governo non può continuare a ignorare un problema così ingombrante”.

Nel video l'intervento di Antonio Misiani, senatore Partito Democratico







