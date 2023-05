CULTURA In memoria di Tonino Guerra, Torna “Luoghi dell'anima” Film Festival Promosso dall'Associazione Tonino Guerra. Quarta edizione dal 10 al 17 giugno, nonostante l'alluvione

Sarà una edizione speciale per “Luoghi dell'anima” Festival, “promossa dalla Associazione Tonino Guerra – spiega il figlio Andrea Guerra, Presidente della rassegna - e partner qui del territorio, che ringraziamo ovviamente. Non possiamo dimenticare quello che è successo due settimane fa e saremo al servizio anche per trasmettere quel messaggio di solidarietà che può servire alla nostra terra per questa ripresa efficace che vorremmo”.

Il cinema non si ferma nella terra ferita dall'alluvione e proprio con un Festival dedicato alla cultura del territorio, alla memoria del paesaggio, alla sostenibilità dell'ambiente. “Si rappresenta un grande meraviglioso territorio – dice il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, anche Presidente di Visit Romagna - che va dalla costa all'entroterra. Io credo che Tonino Guerra sia stato forse uno dei più grandi interpreti, proprio della magia del nostro territorio. “Luoghi dell'anima” in fondo vuole essere questo: un racconto di un territorio attraverso la poesia di Tonino Guerra. Abbiamo la fortuna di avere comunque Andrea Guerra, che è molto legato a questo territorio, anche se spesso sta a Roma. Un'iniziativa che racconta un po' anche la vocazione cinematografica della nostra terra e quindi questo rapporto tra i Comuni della nostra Provincia è molto importante”.

Rimini, Santarcangelo, quest'anno anche Pennabilli. “Luoghi dell'anima”, sono quelli di Tonino Guerra, in una rassegna che incrocia temi e linguaggi: talks e incontri, letteratura ed editoria, protagonista accanto al cinema, sarà la musica: un evento ad hoc dedicato allo storico gestore di Velvet e Slego – Thomas Balsamini - e grandi protagonisti, da Noemi a Caterina Caselli.

Nel video, le interviste a Andrea Guerra, Presidente del Festival “Luoghi dell'Anima”, e a Jamil Sadegholvaad, Presidente Visit Romagna

