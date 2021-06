CAMPAGNA VACCINALE In migliaia in fila all'alba per Open Day a Bologna, Ausl raddoppia dosi Johnson&Johnson

Un vero e proprio "assalto" alla Fiera di Bologna per il primo Open Day vaccinale in Emilia-Romagna con 1.200 dosi Johnson&Johnson disponibili. Il massiccio afflusso di persone - iniziato già prima della mezzanotte - ha spinto l'Ausl di Bologna a aggiungere altre 1.200 dosi del preparato della casa farmaceutica, in modo da ampliare la platea che si è ingrossata di ora in ora con migliaia di persone in coda. Col passare delle ore e con l'afflusso sempre più consistente di centinaia di 'vaccinandi', si sono create alcune tensioni tra le persone in coda, giunta fino a via Stalingrado a centinaia di metri dall'ingresso della Fiera. Poco dopo le 8 - ora fissata per l'apertura dell'hub vaccinale - l'arrivo di alcuni agenti delle forze dell'ordine a controllare l'andamento della giornata.

"Per far fronte alla lunga fila che si è venuta a creare fin dalle prime ore del mattino - spiega una nota - l'Azienda Usl di Bologna mette a disposizione ulteriori 1.200 dosi di vaccino Johnson & Johnson per un totale di 2.400 dosi. Si raccomanda di rispettare l'ordine della fila in base all'orario di arrivo e si prega di evitare ogni assembramento una volta conclusa l'assegnazione degli accessi per i primi 2400 arrivati. Finita la disponibilità si raccomanda di non presentarsi in corso di giornata per evitare inutili attese e assembramenti. L'azienda Usl di Bologna organizzerà a breve altre giornate di open day per rispondere alla grande adesione dei cittadini".

