MANIFESTAZIONI In piazza per Gaza, gli organizzatori: "Siamo 300mila" Manifestanti a Roma da tutta Italia: "Fermiamo il massacro". Bonaccini: "Non siamo contro il popolo di Israele, anzi: siamo per due popoli due Stati, in pace"

Situazione complicata a Roma, non solo per il meteo, il caldo è stato notevole tutta la giornata e ha condizionato la manifestazione, ma anche per le diverse anime che componevano l'iniziativa, si attendevano almeno 50mila persone, e infatti sono arrivate, da tutta Italia, organizzate dai partiti di opposizione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra.

C'è chi se la prende col governo Meloni, che non prende posizione contro il governo di Israele, con gli stessi rappresentanti dell'opposizione che non chiamano genocidio quello che sta succedendo a Gaza. Israele subisce gli epiteti più duri, lo chiamano Stato terrorista, assassini, che è la parola più ripetuta in assoluto. C'è anche chi se la prende con i giornalisti, che non userebbero i termini più appropriati per descrivere quanto accade, insomma motivi di doglianza ce li hanno tutti.

Una quarantina di persone è arrivata anche da Rimini, con loro la consigliera regionale del Pd Emma Petitti, l'assessora del Comune di Rimini Francesca Mattei, e in ultimo abbiamo incontrato anche l'eurodeputato del Partito Democratico Stefano Bonaccini, già presidente dell'Emilia-Romagna. Ovviamente presenti i leader dei partiti nazionali, che hanno dato vita ad una incredibile ressa di giornalisti e telecamere.

Nel video le interviste ai manifestanti, a Emma Petitti, consigliera Partito Democratico Regione Emilia-Romagna, e a Stefano Bonaccini, eurodeputato Partito Democratico

